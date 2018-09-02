По факту крушения Ми-8 на севере Иркутской области возбуждено уголовное дело

Казачинско-Ленский район, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту падения вертолёта Ми-8 в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомство.

Расследование ведётся по части 3 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По версии следствия, 2 сентября в 11.00 по местному времени из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район вылетел вертолёт МИ – 8 авиакомпании «Ангара» для производства аэросъёмки. В положенное время вертолёт не вышел на связь. На его борту находились три члена экипажа.

В результате поисково-спасательной операции 3 сентября на территории Казачинско-Ленского района обнаружены обломки вертолёта. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.