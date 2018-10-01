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02.10.2018

По факту крушения вертолёта в Бодайбинском районе возбудили уголовное дело

Бодайбинский район, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту падения вертолёта «Робинсон» в Бодайбинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование ЧП будет проводиться по части 3 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц.

Напомним, днём 1 октября вблизи микрорайона Бисяга Бодайбо вертолёт столкнулся с линей электропередачи и упал на водную поверхность реки Витим. Пилот и пассажир воздушного судна погибли.

Фото пресс-службы Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР

Вертолёт и погибшие подняты из воды, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, вертолёт упал днём 1 октября  в 5 км от Бодайбо в русло реки Витим. На борту находились два человека. Установлено, что воздушное судно принадлежало ЗАО «Артель старателей «Витим». Утром 2 октября к месту происшествия вылетели спасатели. Межгосударственный авиационные комитет начал расследование происшествия. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проверят соблюдение требований законодательства о безопасности полётов.

За последний месяц это уже третье происшествие с вертолётами в Иркутской области. Так, напомним, в Боханском районе 12 сентября вынужденно сел санитарный вертолет, а в Казачинско-Ленском районе 2 сентября разбился вертолет Ми-8, экипаж из трёх человек погиб. Не считая ЧП в Бодайбо, всего за пять лет в регионе произошло пять авиакатастроф с погибшими.

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