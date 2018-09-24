|Происшествия
|25.09.2018
|
|
По поводу столкновения в Иркутске трамвая и автобуса проводится доследственная проверка
|
Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По поводу столкновения в Иркутске трамвая и автобуса, в котором пострадали несколько человек, СКР проводит доследственную проверку.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, утром 25 сентября на пересечении улиц Советская и Депутатская в Октябрьском районе столкнулись маршрутный автобус и трамвай. Следователями устанавливаются причины, по которым произошло ДТП. В результате аварии за медицинской помощью обратились трое пострадавших, несовершеннолетних среди них нет.
Следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram