По поводу столкновения в Иркутске трамвая и автобуса проводится доследственная проверка

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По поводу столкновения в Иркутске трамвая и автобуса, в котором пострадали несколько человек, СКР проводит доследственную проверку.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, утром 25 сентября на пересечении улиц Советская и Депутатская в Октябрьском районе столкнулись маршрутный автобус и трамвай. Следователями устанавливаются причины, по которым произошло ДТП. В результате аварии за медицинской помощью обратились трое пострадавших, несовершеннолетних среди них нет.

Следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.