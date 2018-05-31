По разным данным на утро 1 июня на территории Приангарья зарегистрировано от семи до 10 пожаров

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным федеральной авиалесоохраны, на утро 1 июня в Приангарье зарегистрировано 10 пожаров на 198 гектарах. Между тем правительство Иркутской области сообщает о семи пожарах на площади в 192 га.

Как информирует пресс-служба регправительства со ссылкой на данные Иркутскавиалесоохраны, два очага находятся в Нижнеилимском районе, по одному – в Братском, Иркутском, Жигаловском, Киренском районах, а также один пожар – в Усть-Илимском районе в лесах Министерства обороны России.

За минувшие сутки, 31 мая, на землях лесного фонда в регионе ликвидировано 16 пожаров на общей площади 102,8 лесных гектара и 31 га, не покрытый лесом. Три возгорания потушено в Братском районе, по два – в Усольском, Иркутском, Усть-Илимском районах, по одному – в Черемховском, Зиминском, Нижнеилимском, Тулунском, Тайшетском, Киренском, Нижнеудинском районах.

В локализованном состоянии на 8.00 утра 1 июня находились пять лесных пожаров на общей площади 26,9 га: в Бодайбинском, Братском, Усть-Илимском, Нижнеудинском и Усть-Удинском районах.

В тушении пожаров 31 мая было задействовано 96 пожарных-десантников, 167 сотрудников лесной охраны, 104 мобилизованных гражданина и 95 единицы наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли три самолета Ан-2 и семь легкомоторных самолетов в небе над всеми районами, где установились высокие классы пожароопасности. Три вертолета Ми-8 занимались переброской к местам пожаров десантников авиалесоохраны. Общий налет воздушных судов составил 59 часов 20 минут.