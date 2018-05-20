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21.05.2018

По вине пьяных водителей в Иркутской области 19 и 20 мая случилось семь ДТП

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за минувшие выходные, 19 и 20 мая, произошло семь ДТП по вине пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Всего за выходные дорожные инспекторы задержали 161 человека, севшего за руль будучи нетрезвым. Из них 22 автовладельца повторно допустили подобные правонарушения.

Сотрудники дорожной полиции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде крупного денежного штрафа с лишением права управления транспортным средством сроком до двух лет. В случае повторного вождения в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность.

В УГИБДД по Иркутской области также отмечают, что инспекторы ежедневно проводят профилактические мероприятия по выявлению нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения. Регулярно на дорогах области несут службу порядка 200 экипажей дорожно-патрульной службы.

КООРДИНАТЫ:

  • Полицейские призывают жителей Иркутской области с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о неадекватном поведении водителей на проезжей части по телефонам в Иркутске: 21-68-88, 21-27-99 или 02 (102 с мобильного).

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