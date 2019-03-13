Побег не удался: под Иркутском варщик «спидов» при задержании врезался в машину полиции

Иркутский район, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, организованной в одном из садоводств под Иркутском. При задержании наркодилер попытался скрыться на машине, но врезался в автомобиль правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, подозреваемого в создании нарколаборатории, распространявшего изготовленный синтетический наркотик через сеть закладок, задержали при силовой поддержке спецназа «Гром». Выяснилось, что 31-летний житель одного из садоводств Иркутского района решил сбыть 350 граммов наркотика «скорость» через специально созданный для этой цели тайник в лесу у Голоустненского тракта.

Во время задержания мужчина попытался скрыться на личном автомобиле, при этом врезавшись в машину полиции. Чтобы остановить предполагаемого преступника, один из спецназовцев выстрелил в воздух из табельного оружия. От этого никто не пострадал, а подозреваемый сдался полиции.

При обыске на территории участка, где жил мужчина, в бане нашли специализированное химическое оборудование, предположительно применявшееся для производства наркотиков: стеклянные колбы, электронные весы, вытяжка, измеритель кислотности, магнитная мешалка и респираторы. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное производство и сбыт наркотиков. Максимальное наказание по этой статье подразумевает пожизненное лишение свободы.