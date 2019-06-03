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Происшествия
04.06.2019

Похититель желтых роз из Иркутска оказался рецидивистом и проведет в колонии почти шесть лет

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска приговорил к пяти годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима 21-летнего иркутянина, укравшего в прошлом году пять желтых роз и мягкую игрушку, чтобы помириться с подругой. Как оказалось, это было далеко не первое его преступление.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, ранее молодой человек уже был судим за совершение разбойного нападения, грабежа и ряда краж. Кроме того, с апреля по ноябрь 2018 года он совершил еще семь умышленных преступлений против собственности.

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