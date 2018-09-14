Почти 70 детей пострадали в ДТП за восемь месяцев в Иркутске и Иркутском районе

Иркутск, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - За восемь месяцев 2018 года в дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных на территории Иркутска и Иркутского района, пострадали 69 детей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

В полиции отмечают, что нередко к неприятным и даже печальным последствиям приводит обычное халатное и попустительское отношение взрослых к детской безопасности на дорогах и в автомобилях.

– Зачастую родители заблуждаются в своих доводах, успокаивая себя следующим образом: «в моем детстве никаких автокресел не было, и ничего со мной не случилось!», «да нам тут не далеко проехать надо, я же быстро не езжу!». Именно подобное ошибочное мнение является ключевым фактором, влияющим на степень травмирования маленьких пассажиров, – говорят в дорожной полиции.

Родители не учитывают того, что за последние десятилетия уровень автомобилизации вырос в разы. Так, например, количество зарегистрированных транспортных средств на территории обслуживания Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» на сегодняшний день составляет более 226 тысяч единиц транспорта, в свою очередь, в 2008 году – этот показатель был на 12% ниже.

– Главная задача детского автокресла — обеспечить безопасность маленького пассажира. Не только в случае ДТП, но и при резком торможении или экстренном маневре. Важно, чтобы детское автокресло было правильно закреплено и правильно установлено в салоне автомобиля, а ребенок в нем был правильно пристегнут, – рассказал начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» майор полиции Антон Куриленко.