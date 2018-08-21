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22.08.2018

Под Ангарском полиция поймала двух рецидивистов

Ангарск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Под Ангарском полиция задержала двух рецидивистов, напавших на местного жителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, ранним утром 18 августа в дежурную часть Управления МВД России по Ангарскому городскому округу обратился 55-летний житель села Савватеевка. Мужчина сообщил стражам порядка, что стал жертвой разбойного нападения.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, выяснилось, что злоумышленники проникли в дом через окно. Налетчики начали избивать хозяина дома и требовали отдать деньги. В какой-то момент мужчине удалось сбежать и вызвать полицию.

По описанию заявителя стражи порядка по горячим следам задержали двоих нападавших. Ими оказались ранее судимые 49-летний житель областного центра и его 19-летний подельник из Качугского района.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ – разбой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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