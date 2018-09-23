|Происшествия
|24.09.2018
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Под Ангарском пьяный водитель «КамАЗа» въехал в иномарку
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Ангарск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На автодороге Ангарск-Иркутск днём 24 сентября водитель «КамАЗа» столкнулся с «Ниссаном-Эксперт». Мужчина, управлявший грузовиком, по предварительным данным, был пьян, сообщает пресс-служба полиции.
ДТП произошло в районе 1848 километра. «КамАЗ» двигался со стороны Ангарска. Не выдержав безопасную дистанцию, водитель грузовика врезался в попутную иномарку.
В этот момент в Нисане находились дети – годовалый ребёнок и девятилетняя девочка, которая получила небольшой ушиб. Малыш был в удерживающем устройстве, а девочка пристёгнута ремнём безопасности, обращают внимание в УГИБДД по Иркутской области.
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