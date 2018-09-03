Под Ангарском школьницу насмерть придавили брёвна, упавшие с водонапорной башни

Ангарск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В ангарском посёлке Мегет 1 сентября погибла 15-летняя девочка. Школьницу придавило брёвнами, упавшими с водонапорной башни с высоты седьмого этажа. СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Водонапорная башня расположена за школой посёлка Мегет. По предварительным данным, трое подростков забрались на крышу постройки и раскачивали подпорки её верхней части.

Затем в водонапорную башню зашли ещё трое подростков, в этот момент часть бревен обрушились и упали на несовершеннолетних. Школьница скончалась на месте происшествия, 14-летний мальчик и ещё одна 16-летняя девочка госпитализированы.