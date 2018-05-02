|Происшествия
|03.05.2018
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Под Байкальском столкнулись две Тойоты – госпитализированы пять человек
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Байкальск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В районе Байкальска на 147-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» 3 мая около 13.30 столкнулись две Тойоты – Марк-2 и Карина. Пострадали пять человек, включая двух детей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы. Кто был виновником ДТП, устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа и экипажи ГИБДД.
Отмечается, что авария не повлияла на движение других автомобилей. Проводится доследственная проверка.
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