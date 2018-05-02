ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
03.05.2018

Под Байкальском столкнулись две Тойоты – госпитализированы пять человек

Байкальск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В районе Байкальска на 147-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» 3 мая около 13.30 столкнулись две Тойоты – Марк-2 и Карина. Пострадали пять человек, включая двух детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы. Кто был виновником ДТП, устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа и экипажи ГИБДД.

Отмечается, что авария не повлияла на движение других автомобилей. Проводится доследственная проверка.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске