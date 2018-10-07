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08.10.2018

Под Иркутском на железной дороге из-за камнепада погиб рабочий

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Рабочий погиб при проведении восстановительных работ после схода камней на Кругобайкальской железной дороге. Инцидент произошел в Иркутской области, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на региональный главк МЧС России.

В результате камнепада в пятницу, 5 октября, произошло повреждение железнодорожного пути участка КБЖД. Во время восстановительных работ путей смертельные травмы получил один из рабочих.

Мужчина обследовал склон на предмет угрозы повторного обвала и попал под падающие камни. Сообщается также, что еще один работник также пострадал, получив, однако, незначительные повреждения.

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