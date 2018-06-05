Под Иркутском рецидивисты ограбили АЗС

Иркутский район, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Новая Разводная Иркутского района четверо парней, включая троих рецидивистов, ограбили АЗС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, преступление было совершено ночью 2 июня. По предварительной информации, трое неизвестных в масках вошли в помещение АЗС и, угрожая предметом похожим на пистолет, похитили у кассира выручку в размере более 10 тысяч рублей, а также принадлежащие ей ювелирные изделия и мобильный телефон. После того, как злоумышленники скрылись, женщина нажала «тревожную кнопку». На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

На розыск предполагаемых преступников были ориентированы наружные наряды полиции, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, изъяты записи с камеры видеонаблюдения.

В результате оперативники установили личности и задержали предполагаемых налетчиков в возрасте от 18 до 29 лет, трое из них ранее были судимы за совершение имущественных преступлений. Известно, что задержанные нигде не работают.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.