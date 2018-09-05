|Происшествия
|06.09.2018
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Под Кайской горой в Иркутске 5 сентября столкнулись пять машин
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Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в районе Кайской горы вечером 5 сентября случилось массовое ДТП. Столкнулись пять автомобилей, включая грузовик «Исузу». По словам его водителя, у транспортного средства отказали тормоза, что и стало причиной аварии.
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Стоит отметить, это далеко не первое ДТП на Кайской горе. Например, в августе на этом участке дороги столкнулись сразу 13 машин. По иронии судьбы, причиной автоаварии тоже были отказавшие тормоза у грузовика.
Между тем, напомним, в июле 2018 года на Кайской горе установили отбойник, это помогает снизить количество лобовых ДТП.
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