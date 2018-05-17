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18.05.2018

Под Нижнеудинском подожгли угнанный автомобиль – чуть не сгорели два садоводства

Нижнеудинск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Под Нижнеудинском пожарные отстояли от огня садоводства «Домостроитель» и «Черняев Луг» – неподалеку от них загорелся угнанный автомобиль, в условиях сильного ветра пламя распространялось мгновенно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, инцидент случился в девятом часу вечера 17 мая. В пожарную охрану Нижнеудинска поступил звонок от дачников из садоводства «Домостроитель». Звонивший сообщил о том, что вблизи садоводства горит поле сухой травы. Выехавшие на место спасатели обнаружили в очаге пожара горевший автомобиль.

– Порывы ветра на тот момент достигали 17 метров в секунду. Из-за угрозы перехода огня на расположенные вплотную дачные постройки потребовалось усиление привлеченных сил и средств. Очевидцы, своевременно сообщив о пожаре, спасли садоводства, – сообщил начальник 16 отряда федеральной противопожарной службы Владислав Прокаев.

В настоящее время устанавливается виновное лицо.

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