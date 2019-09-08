Под Нижнеудинском задержали «Жигули» с наркотиками

Нижнеудинск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Под Нижнеудинском росгвардейцы преследовали «Жигули», а его пассажиры выкидывали из окон наркотики.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области, наряд группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, от дежурного офицера получил информацию о том, что из поселка Куряты в сторону Нижнеудинска следует автомобиль ВАЗ-2105. Предполагалось, что в нем находятся молодые люди с наркотической растительной массой.

Сотрудники ОВО сразу направились на автодорогу Р255 «Сибирь». Спустя некоторое время росгвардейцы обнаружили разыскиваемое автотранспортное средство.

Заметив на дороге патрульный автомобиль вневедомственной охраны, подозреваемые резко сменили направление движения и стали выбрасывать из автомобиля пакеты и сумки с наркотическим веществом.

Сотрудникам Росгвардии удалось остановить «Жигули», в котором находились пятеро молодых людей в возрасте от 31 до 35 лет. В разговоре с сотрудниками ОВО они не смогли объяснить, почему пытались скрыться и что хранилось в пакетах.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. По этому факту возбуждено уголовное дело.