Под Пивоварихой столкнулись Форд и УАЗ-Патриот, погибли пассажиры иномарки

Иркутский район, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Еще в одном ДТП в Иркутской области 10 августа погибли два человека. Около поселка Пивовариха Иркутского района столкнулись Форд и УАЗ-Патриот. Два пассажира иномарки не выжили. Водитель внедорожника получил повреждения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился около 17:00. Форд двигался со стороны Байкальского тракта, внедорожник – ему навстречу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, идет поиск свидетелей и очевидцев ДТП.

Стоит отметить, в Иркутской области это вторая авария с двумя погибшими за один день. Примерно в то же время в Тайшетском районе также на «встречке» столкнулись Лада Самара и грузовик Скания, погибли водитель и пассажир отечественной легковушки.