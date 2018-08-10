|Происшествия
|11.08.2018
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Под Пивоварихой столкнулись Форд и УАЗ-Патриот, погибли пассажиры иномарки
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Иркутский район, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Еще в одном ДТП в Иркутской области 10 августа погибли два человека. Около поселка Пивовариха Иркутского района столкнулись Форд и УАЗ-Патриот. Два пассажира иномарки не выжили. Водитель внедорожника получил повреждения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился около 17:00. Форд двигался со стороны Байкальского тракта, внедорожник – ему навстречу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, идет поиск свидетелей и очевидцев ДТП.
Стоит отметить, в Иркутской области это вторая авария с двумя погибшими за один день. Примерно в то же время в Тайшетском районе также на «встречке» столкнулись Лада Самара и грузовик Скания, погибли водитель и пассажир отечественной легковушки.
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