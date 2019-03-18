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19.03.2019

Под суд отправили виновника смертельного ДТП в Зиме

Зима, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме направлено в суд уголовное дело по факту аварии, в результате которой погибла молодая женщина. По закону ответит 27-летний житель Зиминского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 28 октября 2018 года на путепроводе в Зиме неизвестный водитель Субару Форестер столкнулся с Тойотой Ленд Круизер Прадо. После инцидента предполагаемый виновник скрылся, бросив на месте ДТП свою машину. В результате скончалась пассажирка кроссовера – 30-летняя местная жительница.

Спустя два дня после трагического инцидента 27-летний мужчина сам явился в отдел полиции, где признал свою вину.

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