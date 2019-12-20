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Происшествия
21.12.2019

Под суд отправится иркутянин, убивший своего приятеля на рыбалке в Осинском районе

Осинский район, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Боханский межрайонный следственный отдел СУ СКР Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении 76-летнего жителя Иркутска. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ – Убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 26 июня 2019 года обвиняемый вместе со своим знакомым находились в Осинском районе на рыбалке. Под вечер мужчины, сидя в автомобиле, поссорились, после чего обвиняемый ударил своего знакомого ножом в шею и грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – отметили в ведомстве.

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