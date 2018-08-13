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13.08.2018

Под Усольем задержан рецидивист с полкило марихуаны

Усолье-Сибирское, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Под Усольем-Сибирским полицейские задержали мужчину с полкило марихуаны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, это произошло в районе садоводства «Сирень». Подозрение полицейских вызвал пакет в руках местного жителя. В ходе досмотра у 28-летнего мужчины обнаружено вещество зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом конопли.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является запрещенным к обороту наркотическим средством – марихуаной. Вес наркотика составил 530 грамм, что является крупным размером.

Известно, что задержанный ранее судим, по словам молодого человека, наркотик он хранил для собственного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств. За совершение этого преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

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