Под Усть-Илимском поймали наркоторговцев

Усть-Илимск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Под Усть-Илимском задержали автомобиль с наркотиками.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером при патрулировании автодороги Братск – Усть-Илимск в районе посёлка Бадарминск сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ГАЗ 3110.

В его салоне находилось несколько человек. Все они направлялись в Усть-Илимск. При проведении визуального осмотра автомобиля дорожные полицейские обнаружили три завернутых в изоленту сверстка, пластиковую бутылку и другие приспособления, используемые для курения наркотических веществ.

При личном досмотре у одного из находящихся в машине – мужчины 54-х лет – обнаружен пакет с веществом кристаллической формы белого цвета. У другого, 36-летнего, пассажира при себе имелся пластиковый контейнер с веществом темно-зеленого цвета, предположительно растительного происхождения.

Всё подозрительное имущество изъято для проведения экспертизы. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.