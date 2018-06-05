Под Усть-Кутом двое мужчин похитили автомобиль, до смерти избив водителя

Усть-Кут, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Под Усть-Кутом двое мужчин похитили стоявший на обочине автомобиль избив пассажира и водителя, один их которых позже скончался.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следователям удалось задержать подозреваемых.

Преступление произошло днем 13 сентября 2017 года. Двое мужчин, проезжая по автомобильной дороге сообщением Усть-Кут-Верхнемарково, остановились у стоящего на дороге легкового автомобиля Toyota RAV-4. После чего злоумышленники напали на водителя и пассажира транспортного средства, нанеся им множественные удары по различным частям тела. Похитив машину, мужчины скрылись с места происшествия. Спустя несколько дней от полученных повреждений водитель автомобиля скончался в больнице.

По факту произошедшего было возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 161 – грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, части 4 статьи 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователям и сотрудникам полиции в ходе продолжительных совместных следственно-оперативных мероприятий удалось установить местонахождение похищенного автомобиля, а затем и задержать двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее не судимые 41-летний и 55-тилетний жители Братска и Братского района. Один из них работал в коммерческой организации водителем, второй постоянной работы не имел.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.