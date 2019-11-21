Подозреваемый в вымогательстве у 17-летнего студента задержан в Иркутске

Иркутск, Братск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан 20-летний студент одного из колледжей по подозрению в вымогательстве денег у 17-летнего студента того же учебного заведения.

По версии следствия, парень в течение месяца требовал от младшего соученика деньги, угрожая физической расправой. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, предварительно известно, что оба студента приехали из Братска и жили в одной комнате общежития. Затем старший из молодых людей придумал историю, якобы он купил холодильник и теперь младшекурсник должен ему денег. На самом же деле этот холодильник изначально стоял в комнате общежития, поясняют в полиции. Однако вымогатель, тем не менее, вынудил несовершеннолетнего отдать ему шесть тысяч рублей.

В настоящее время следователи СУ СКР по Иркутской области проводят необходимые следственные действия. Вымогателю грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства. Расследование уголовного дела продолжается.