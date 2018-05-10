Подозреваемого в убийстве 16-летней братчанки арестовали

Братск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд 9 мая заключил под стражу подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе суда.

Решение было вынесено 9 мая. Подозреваемый арестован до 4 июля 2018 года.

Напомним, труп девушки нашли 5 мая, спустя двое суток после её исчезновения. Тело обнаружили на территории недостроенного и заброшенного Дворца пионеров. Как пояснили Телеинформу в суде, в 2017 году инстанция обязала собственников здания огородить его, но позже им была дана отсрочка исполнения решения до сентября 2018 года.