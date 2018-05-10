|Происшествия
|10.05.2018
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Подозреваемого в убийстве 16-летней братчанки арестовали
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Братск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд 9 мая заключил под стражу подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе суда.
Решение было вынесено 9 мая. Подозреваемый арестован до 4 июля 2018 года.
Напомним, труп девушки нашли 5 мая, спустя двое суток после её исчезновения. Тело обнаружили на территории недостроенного и заброшенного Дворца пионеров. Как пояснили Телеинформу в суде, в 2017 году инстанция обязала собственников здания огородить его, но позже им была дана отсрочка исполнения решения до сентября 2018 года.
По факту убийства девушки СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело. Известно, что школьница воспитывалась в неполной семье, на учетах в органах профилактики не состояла. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
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