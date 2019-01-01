Подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ, отправили на принудительное лечение

Бурятия, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд отправил на принудительное лечение подростка, который 19 января 2018 года напал на школу №5 в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Следствием и судом установлено, что учащийся школы при пособничестве двух несовершеннолетних одноклассников – учеников 9 класса школы № 5 – совершил нападение на учителя и учащихся школы, а также устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью. По не зависящим от них обстоятельствам умысел на убийство до конца доведен не был.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «д», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч.1 ст. 119 УК РФ – покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством.

Двое его соучастников, их законные представители и защитники в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения ознакомления оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.