Подростка подозревают в поджоге деревянных построек в иркутском селе Никольск

Иркутский район, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка по подозрению в поджоге двух деревянных строений в селе Никольск Иркутского района. Пожар едва не перешёл в лесной фонд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас мотивы подростка устанавливаются. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества. Оперативники допросили свидетелей и очевидцев случившегося, а также потерпевших.

Подозреваемому избрана такая мера процессуального принуждения, как обязательство о явке.

Правоохранительные органы напоминают о действии противопожарного режима. В настоящее время запрещено разводить костры в лесу, сжигать мусор на территории садоводческих участков, готовить пищу на углях и огне.