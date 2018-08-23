Подросток-наркодилер получил условный срок в Усть-Илимске

Усть-Илимск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимский городской суд приговорил к двухлетнему лишению свободы условно с испытательным сроком в два года 16-летнего сбытчика наркотиков.

В суде установлено, что в январе 2018 года он сбыл «синтетику» на лестничной площадке многоквартирного дома двум людям. Однако, как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, особенностью этого уголовного дела явилось то, что сбыт был осуществлен безвозмездно, наркотические средства были обнаружены экспертом лишь в следовых количествах, а не в граммах, причастность обвиняемого к совершению преступления доказана без проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Суд при вынесении приговора учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.