Поджигатель дома в центре Иркутска предстанет перед судом

Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который в ноябре после ссоры со знакомой поджёг деревянный дом, поступило в Иркутский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Напомним, в ноябре 2018 года загорелся дом по улице Декабрьских Событий. В ходе тушения пожарные обнаружили тело женщины. Она погибла от острого отравления угарным газом и термических ожогов. Позже выяснилось, что пенсионерка проживала по соседству с женщиной, с которой у мужчины и произошёл конфликт.

По версии следствия, ссора разгорелась в то время, когда иркутянин находился у знакомой в гостях. После перепалки он вышел из квартиры и заблокировал входную дверь. Затем зажигалкой поджег бумажный мусор и, убедившись, что пламя разгорелось, скрылся с места преступления.

Знакомая мужчины в итоге не погибла, она выпрыгнула со второго этажа из окна квартиры.