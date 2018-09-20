Поджигателя автомобиля из Иркутска поймали в Москве через шесть лет розыска

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Москве поймали поджигателя автомобиля из Иркутска. Объявленный в федеральный розыск мужчина скрывался от полиции шесть лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в 2012 году в областном центре злоумышленник поджег Ниссан Куб, который принадлежал супруге его знакомого. На мужчину завели уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде. Однако обвиняемый покинул место проживания и скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем и был объявлен в федеральный розыск.

– Ранее 49-летний иркутянин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Злоумышленник изменил свои паспортные данные и на протяжении шести лет скрывался от правоохранительных органов, – говорят в полиции.

В настоящий момент мужчина доставлен в Иркутск для проведения следственных действий. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Между тем, с начала 2018 года сотрудники органов внутренних дел раскрыли свыше 10 поджогов транспортных средств в Иркутской области.