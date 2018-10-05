Погиб железнодорожник, работавший на устранении завала после камнепада на ВСЖД

Слюдянский район, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе на КБЖД был смертельно травмирован один из рабочих, разбиравших завалы после камнепада на 125-м км участка Маритуй-Шарыжалгай. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, семье погибшего будет оказана необходимая юридическая и материальная помощь.

Напомним, камнепад случился днем 5 октября. В настоящее время движение поездов по Кругобайкальской железной дороге временно приостановлено. На месте мобилизована спецтехника для восстановления железнодорожного пути. Комиссия приступила к обследованию горных склонов на этом участке дороги для выявления опасных мест и предотвращения камнепадов.

Движение поездов будет возобновлено только после того, когда специалисты будут уверены в безопасности движения на этом участке.