Погоревшую деревню в Киренском районе, возможно, расселят

Киренский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей деревни Сполошино, где вечером 20 мая сгорели два жилых и 18 нежилых домов, могут расселить. По официальным данным, сейчас в населённом пункте зарегистрировано 37 человек, но проживают не более восьми. Об этом сообщает пресс-служба регпправительства.

Утром 21 мая специалисты министерства соцзащиты выехали в Киренский район. В Сполошино они проведут полное обследование жилых домов, чтобы понимать, как помочь людям, которые остались без крова. Сейчас погорельцы находятся в пункте временного размещения в посёлке Петропавловск. По итогам обследования приммут решение об оказании погорельцам материальной помощи в связи с утратой имущества.

Без крова после пожара, который, напомним, предположительно произошёл из-за короткого замыкания электропроводки, остались три человека. Ближайший населенный пункт – посёлок Петропавловск – находится в 17 километрах на другом берегу реки Лена. Оттуда на помощь и были направлены пять добровольных пожарных с мотопомпой и пять волонтеров. Никто из жителей Сполошино не пострадал.