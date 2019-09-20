Полгода исправительных работ назначили жителю Черемхово за публичное оскорбление полицейских

Черемхово, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово местный житель осужден за публичное оскорбление представителей власти. Черемховский городской суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработка осужденного 5% в доход государства с полугодовым испытательным сроком.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, судом установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 21 марта 2019 года, в публичном месте оскорбил участкового уполномоченного и оперуполномоченного уголовного розыска, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей. Отмечено, что тем самым он умалил авторитет должностных лиц правоохранительных органов в глазах общественности.

– В суде подсудимый полностью признал вину, принес извинения потерпевшим, раскаялся в содеянном, – поясняют в прокуратуре.