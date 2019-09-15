|Происшествия
|16.09.2019
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Полицейские ищут очевидцев ДТП с погибшим водителем в Усолье-Сибирском
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Усолье-Сибирское, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские ищут очевидцев ДТП с погибшим водителем в Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Авария случилась днем 11 сентября на 1803 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в районе ТЭЦ-11. Столкнулись Тойота Чайзер, Ниссан Сафари и Форд Фокус. В результате ДТП 28-летний водитель Чайзера погиб.
Правоохранители проверяют обстоятельства автокатастрофы, ищут свидетелей и очевидцев происшествия, а также тех, у кого есть записи видеорегистраторов. Всех, кто владеет любой информацией, просят обратиться в отдел полиции Усолья-Сибирского по адресу: улица Ленина, 24 или позвонить по телефонам: 8(39543) 51-0-36, 6-29-66.
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