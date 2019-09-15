Полицейские ищут очевидцев ДТП с погибшим водителем в Усолье-Сибирском

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В лесах Иркутской области в 2019 году потерялись больше 50 человек. Только с начала августа эта цифра превысила 30. Большую часть пропавших нашли живыми, но остаются ещё и те, кто находится в поиске. Об этом 13 сентября на пресс-конференции рассказала представитель управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области Елена Кузнецова.