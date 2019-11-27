Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП на Академическом мосту в Иркутске

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По факту смертельного ДТП на Академическом мосту проводится доследственная проверка, полицейские ищут очевидцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, авария произошла вечером 26 ноября. Установлено, что 34-летний водитель КамАЗа не справился с управлением, наехал на бетонное ограждение, а затем столкнулся с автомобилем «Тойота Рав 4», иномаркой управлял 42-летний иркутянин.

После удара большегруз въехал в световую опору, в результате чего все находящиеся в салоне мужчины выпали из кабины через лобовое стекло. Водитель КамАЗа погиб, пассажиры получили различные травмы. Все они – жители Боханского района.

– В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления регионального МВД работают над установлением необходимых обстоятельств, – сообщили в ведомстве.

Всех, кто владеет информацией о случившемся, а также тех, у кого есть записи видеорегистраторов, просят обратиться в полицию или позвонить по телефону: 8(3952)21-25-75.