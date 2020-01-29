Ольхонский район, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Ольхонского района спасли дом многодетной семьи от пожара. ЧП произошло днем в поселке Еланцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Вернувшись из школы, 10-летняя девочка заметила дым в детской комнате. В этот день ее родители уехали в Иркутск. За помощью школьница обратилась к соседям, которые сразу же позвонили по единому номеру экстренных оперативных служб «112». На место происшествия прибыл старший участковый уполномоченный Андрей Куриленко. Оценив обстановку, капитан полиции незамедлительно вызвал спасателей и принял все возможные меры к локализации пожара. Не теряя ни минуты, он вместе с подошедшим родственником вынес горящую мебель из помещения и предотвратил дальнейшее распространение огня, – сообщили в ведомстве.

Пострадавших на пожаре нет. Благодаря своевременным и профессиональным действиям участкового уполномоченного полиции удалось избежать тяжких последствий и спасти имущество многодетной семьи.