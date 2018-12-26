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27.12.2018

Полицейские Приангарья спасли нескольких автомобилистов в морозы

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в наступившие сильные морозы полицейские спасли нескольких автомобилистов.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в связи с наступлением морозов полицейские призывают и других водителей не оставаться равнодушными и при необходимости помогать на дороге. Сотрудники ГИБДД сейчас патрулируют федеральные и городские трассы для оказания помощи водителям, чьи транспортные средства в условиях мороза оказались неисправны.

Так, 25 декабря поздно вечером в дежурную часть МО МВД России «Эхирит-Булагатский» позвонил мужчина и сообщил, что его автомобиль сломался на автотрассе Иркутск-Жигалово. В машине находится семья из четырех человек, в том числе пенсионерка и несовершеннолетний ребенок. Сразу отправившись на это место, сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили замерзающих людей, посадили к себе в машину, отогрели и с помощью троса отогнали неисправное транспортное средство в поселок Баяндай. Спасенная от мороза семья поблагодарила полицейских и пояснила, что в течение часа им никто не пришел на помощь, оказавшиеся рядом машины проезжали мимо.

Под утро в иркутском микрорайоне Солнечный экипаж ГИБДД заметил автомобиль, водитель которого в сложных условиях пытался заменить пробитое колесо. Сотрудники полиции помогли мужчине, кроме того пересадили к себе в автомобиль малолетний детей, согрели их и напоили горячим чаем.

Около пяти часов утра в Зиминском районе экипаж ГИБДД оказал помощь водителю, у автомобиля которого замерзло топливо и тормозные колодки. Инспекторы обогрели замерзающего водителя и обеспечили безопасность дорожного движения на участке автодороги, следя за тем, чтобы неисправный автомобиль не помешал другим участникам дорожного движения. После этого приняли меры к устранению неисправности и сопроводили большегруз до места назначения.

Полицейские призывают водителей в связи с неблагоприятными условиями по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае невозможности отмены – просят обратить внимание на техническое оснащение автомобиля: направляясь в дальний путь, нужно позаботиться о своей безопасности, захватить горячее питье, теплую одежду, дополнительные источники питания к мобильным устройствам.

Кроме того, отмечают в полиции, если вы видите, что кому-то нужна помощь в дороге, не оставайтесь в стороне, при необходимости помогите в устранении поломки транспорта или просто помогите согреться.

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