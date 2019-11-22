Полицейские спасли имущество 92-летнего пенсионера на пожаре в Иркутском районе

Иркутский район, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции №10 Иркутского района вытащили из горящего дома баллоны с газом и ценное имущество 92-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Днем 21 ноября сотрудники СОГ в составе оперуполномоченного Владислава Глебова, эксперта-криминалиста Александра Стельмаха и водителя дежурной части Андрея Шишкина осматривали место происшествия в деревне Талька Иркутского района. В какой-то момент правоохранители заметили неподалеку густой дым и выдвинулись на место пожара. Оказалось, что горит кровля деревянного дома. Полицейские приступили к эвакуации жильцов, - сообщает пресс-служба ведомства.

По словам подоспевших к месту пожара соседей, в доме проживает 92-летний пенсионер, но местные уже успели вывести его из горящего здания. Тогда правоохранители решили проверить, не осталось ли внутри еще кого-нибудь.

Войдя внутрь они заметили два металлических баллона с газом. Оценив возможные последствия взрыва пропана, полицейские приняли решение незамедлительно оттащить тяжелые баллоны на безопасное расстояние. Помимо этого, они помогли вынести из дома пожилого мужчины ценное имущество – холодильный ларь, микроволновую печь и телевизор.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, ликвидировали огонь.