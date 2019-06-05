Усть-Илимск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Усть-Илимска нашли автоледи, которая сбила 13-летнюю школьницу и скрылась с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, вечером 4 июня 42-летняя жительница Усть-Илимска, следуя по проспекту Мира на автомобиле «Хонда», сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнюю школьницу. Девочка с полученными травмами доставлена в больницу, автоледи место ДТП покинула.

Установить личность предполагаемой виновницы аварии удалось 5 июня. Она пояснила полицейским, что в момент наезда перепутала педали.

– За оставление места ДТП суд назначил виновнице наказание в виде одного года лишения водительской лицензии. По факту наезда проводится административное расследование, – прокомментировали в пресс-службе.