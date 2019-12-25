Полицейские задержали аферистку из Черемхова, которая продавала экзотические растения через соцсети

Черемхово, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с оперативниками межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» установили личность и задержали мошенницу, которая продавала экзотические растения через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Аферисткой оказалась 43-летняя местная жительница. По версии правоохранителей, она размещала у себя на странице в соцсетях фиктивные объявления о продаже семян и саженцев экзотических растений. Сама она выращивала цветы и кустарники редких видов, а отдельные экземпляры фотографировала и размещала снимки в интернете, предлагая купить посадочный материал. Своим покупателям женщина обещала доставить товар с курьером, однако требовала предоплату. Стоимость растений, как правило, варьировалась от трех до 10 тысяч рублей.

– В настоящее время предполагаемой аферистке инкриминируют совершение, по меньшей мере, пяти деяний. Жертвами интернет-обмана стали жители Братска, Норильска, Кемерово, Тамбова и республики Дагестан. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Во время обыска у подозреваемой изъяты банковские карты и выписки со счетов, – сообщили в ведомстве.

Мошеннице определена мера пресечение в виде подписки о невыезде. Оперативники продолжают выявлять дополнительные эпизоды.