Полицейские закрыли наркопритон в Иркутске

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Иркутской области пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские установили, что 26-летний иркутянин с августа предоставлял наркозависимым для употребления запрещенных веществ свою квартиру на улице Коммунистическая. В его доме сыщики обнаружили и изъяли две полимерные трубки, шприцы и иные вещественные доказательства.

– Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ – организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств. Она предусматривает до четырех лет лишения свободы, – отмечает пресс-служба.

С начала года в Иркутской области в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские выявили и ликвидировали 23 наркопритона, четыре из них – в областном центре.