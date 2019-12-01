Полиция Братска ищет преступницу, которая под видом стажера проникла в мини-кофейню и украла деньги

Братск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Полиция Братска просит опознать женщину, которая под видом стажера проникла в мини-кофейню и украла деньги. Инцидент произошел 20 ноября в 15:45 у киоска экспресс-кофе, расположенного на улице Кирова, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– К работнице кофейни обратилась неизвестная женщина, которая представилась стажёром на должность продавца. Пока введённая в заблуждение девушка показывала ей процесс приготовления напитка, злоумышленница за её спиной вытащила из кассы купюры, а затем, сославшись на необходимость срочно уйти к якобы оставленному ненадолго ребёнку, скрылась, –сообщает ведомство.

Когда девушка-продавец созвонилась с работодателем, она узнала, что никаких стажёров к ней сегодня никто не направлял. Так была выявлена недостача нескольких тысяч рублей. Камера видеонаблюдения зафиксировала предполагаемую преступницу.

Граждан, кто узнал подозреваемую, либо располагает иными сведениями, способствующими раскрытию преступления, просят обратиться в отдел полиции №2 по адресу: Братск, ул. Южная, 51, либо позвонить по телефонам 8-924-547-63-43, 8-924-617-28-00, 8 (3953) 49-98-25, 02 либо 102 (с мобильного).