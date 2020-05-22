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Происшествия в Иркутской области
22.05.2020

Полиция фиксирует рост дистанционных мошенничеств в Иркутской области

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается рост числа преступлений, совершенных дистанционным способом. На 22 мая с заявлениями в полицию обратились 762 человека. Для сравнения за пять месяцев 2019 год жертв аферистов было на 30 меньше.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, основные способы, которые по-прежнему используют злоумышленники – это хищения под видом купли/-продажи товаров в интернете (289 фактов) и смс-рассылка под видом сотрудников банка (218 фактов).

Так, например, 21 мая в полицию Иркутска обратилась жительница поселка Горького, сообщившая, что заплатила около 165 тысяч рублей за изготовление и доставку мобильной бани-бочки, однако заказ так и не получила. Другая жертва преступников разместила на сайте «Авито» объявление о продаже стиральной машины. Потенциальный покупатель попросил автора объявления перейти на другой сайт с созвучным названием и сообщить данные банковской карты. После выполнения этих требований со счета заявительницы были списаны все сбережения. Предварительно установлено, что мужчина звонил из Свердловской области.

Жительница райцентра Качугского района потеряла почти 380 тысяч рублей, пытаясь заработать деньги посредством их вложения в ценные бумаги. После регистрации на одном из сомнительных сайтов, женщина получила звонок от якобы сотрудников специализированной компании, указавших на необходимость перечисления собственных средств как ключевого условия получения прибыли. Для этого они запросили необходимые банковские реквизиты и персональные данные, а услышав коды, пришедшие по смс, списали все деньги.

Еще 700 тысяч в совокупности потеряли пятеро жителей Приангарья, проживающих в Братске, Усть-Илимске и Чунском районе. Они доверились лицам, назвавшим себя сотрудниками службы безопасности крупного банка. В каждом из этих случаев преступники по телефону говорили, что неизвестные мошенники пытаются получить доступ к банковскому счету и для предотвращения опасности следует немедленно сказать номер карты, срок действия, трехзначный код безопасности, расположенный на оборотной стороне, и пришедшие по смс коды.

По всем указанным случаям полиция проводит доследственную проверку.

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