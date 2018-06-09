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10.06.2018

Полиция Иркутска призывает быть бдительными в социальных сетях

Иркутск, 10.06.18 (ИА "Телеинформ"), - Сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России «Иркутское» призывают граждан быть бдительными. В последнее время участились случаи мошенничества в социальных сетях.

Злоумышленники рассылают ложные сообщения с просьбой одолжить деньги. Если общение происходит дистанционно (переписка или звонок), убедитесь, что это именно тот человек, которого вы знаете. Лучше встретиться и поговорить и только потом одалживать деньги.

Прежде чем совершать любые операции, связанные с денежными переводами, убедитесь, что средства действительно достигнут нужного адресата, а не осядут в кармане мошенника. Кроме того, сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам при отъезде в отпуск провести профилактические беседы и довести самые распространенные случаи обмана до пожилых родственников, чтобы исключить возможность мошенников ввести их заблуждение.

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