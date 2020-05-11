Полиция Иркутска разыскивает без вести пропавшего Евгения Шафурина

Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция Иркутска разыскивает без вести пропавшего Евгения Алексеевича Шафурина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– С заявлением в дежурную часть полиции обратились родственники иркутянина, которые не поддерживали с ним связь с 2018 года. Известно, что ранее 27-летний мужчина проживал в доме №1 на улице Алексея Рыбака в микрорайоне Луговое Иркутского района, однако в настоящий момент о нем ничего не известно, – отметили в ведомстве.

ПРИМЕТЫ:

Рост 180 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы темно-русые, коротко стриженные.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по тел. 8(3952) 21-68-05 или 02 (102 с мобильного).