Полиция ищет без вести пропавшего парализованного ангарчанина

Ангарск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарские полицейские ищут без вести пропавшего Дмитрия Кирика.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в период с 19.30 часов 21 мая до 9.00 22 мая 41-летний мужчина ушёл из садоводства «Саянские зори» и не вернулся. До настоящего времени о судьбе пропавшего ничего не известно.

ПРИМЕТЫ:

На вид 35-38 лет, рост 175-178 см, среднего телосложения, стрижка наголо. Особые приметы: на голове имеется шрам, зубов практически нет, парализованы левая рука и левая нога. На левой руке в районе предплечья имеется татуировка. Был одет в черную мастерку с красными вставками на рукавах, на груди и спине надпись «HONDA», в черном трико и черных кроссовках.

КОНТАКТЫ:

Людей, располагающих информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону: (3955) 53-05-15 или 02.