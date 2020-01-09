Полиция ищет виновных в поджоге ритуального зала и магазина в Иркутском районе

Иркутский район, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция ищет виновных в поджоге ритуального зала и магазина на Смоленском кладбище в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, первый инцидент произошел ночью 9 января, на пульт пожарной охраны сообщение о возгорании ритуального зала поступило в 04:32. На момент прибытия первого подразделения одноэтажное помещение площадью 240 квадратных метров было полностью охвачено огнем. К пяти утра открытое горение удалось ликвидировать, к 06:30 были устранены последствия пожара. Предварительная причина – поджог.

В ночь на 10 января неизвестные подожгли находящийся по соседству со сгоревшим ритуальным залом магазин «Гранд Ритуал». Сообщение о возгорании поступило в 03:08, на момент прибытия пожарных из помещения шел дым. Ликвидировать открытое горение удалось к 03:20, еще через 14 минут были устранены последствия.

– По факту возгорания ритуального зала, а также магазина ритуальных услуг, расположенных рядом со Смоленским кладбищем, сотрудники межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят доследственную проверку. Отрабатываются различные версии. Идет поиск лиц, причастных к указанным инцидентам, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Также правоохранители просят всех, кто владеет информацией о причинах и обстоятельствах этих происшествий, обратиться в полицию.