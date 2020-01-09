|Происшествия
|10.01.2020
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Полиция нашла братчанина, который устроил хоровод на автомобиле вокруг городской елки
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Братск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция нашла братчанина, который устроил хоровод на автомобиле вокруг городской елки. Автомобилист привлечен к ответственности за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент попал в поле зрения полиции благодаря сообщениям в соцсетях. Пост, в котором была информация о том, что вечером 8 января внедорожник проехал в неустановленном месте вокруг центральной елки города, сопровождался фотографиями и многочисленными комментариями пользователей, которые осуждали такой поступок.
– Госавтоинспекция немедленно установила человека, управлявшего иномаркой. Выяснилось, что за рулем находился 31-летний братчанин, а транспортное средство зарегистрировано на его отца. Сотрудники полиции разыскали водителя по месту проживания. Мужчина сознался в содеянном, объяснив своё поведение желанием выиграть спор с друзьями, – сообщили в ведомстве.
В результате мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали.