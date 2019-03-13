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12.03.2019

Полиция не нашла состава преступления в деле о «шаманском» сожжении верблюдов в Ангарске

Ангарск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными в связи с ритуальным сожжением верблюдов шаманами в Ангарске. Об этом РИА Новости сообщают со ссылкой на представителя прокуратуры региона Ирину Щербакову.

В ГУ МВД по Иркутской области не нашли состава преступления, а прокуратура Иркутской области с решением согласилась.

Напомним, ангарские шаманы сожгли пять верблюдов, записали видео и выложили на YouTube. Позже ролик удалили. По словам главы Ангарской организации «Вечно синее небо» Артура Цыбикова, обряд, называемый «Жэн тэнгэри яба», провели впервые в истории современной России. В описании к видео сказано, что он «беспрецедентный по своей силе, масштабу и значению и направлен на укрепление России и ее народов».

Журналистам Артур Цыбиков пояснял, что животных приобрели на верблюжьей ферме в Бурятии. Их умертвили по бурятской традиции – не проливая крови, останки придали огню.

Пользователи интерната, в основном, осуждали действия шаманов и крайне негативно отзывались о случившемся. Некоторые утверждали, что буряты никогда ничего подобного не делали.

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что не давал своего согласия на жертвоприношение пяти верблюдов в Иркутской области. По его словам, подобное никогда не практиковалось среди шаманов: ни сейчас, ни в древности. В связи со случившимся депутат Госдумы Владимир Бурматов попросил Генпрокуратуру разобраться с сожжением шаманами пяти верблюдов в Ангарске.

Кстати, глава ангарских шаманов Артур Цыбиков летом 2018 года требовал от властей России признать шаманизм официальной религией. Он говорил, что шаманизм окружён предрассудками и зачастую на нём наживаются мошенники.

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