Полиция: причиной ДТП с участием двух школьниц в Ангарске стало нарушение правил дорожного движения водителем

Ангарск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Нарушение правил дорожного движения стало причиной ДТП в Ангарске с участием школьниц 15 и 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, инцидент случился днем 19 января по улице Рыночная. Под колесами Тойоты Короллы оказались две школьницы, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате случившегося обе девушки были травмированы, одну из них увезли в детскую городскую больницу.

По предварительной информации, водитель иномарки – 48-летняя ангарчанка – не остановилась и не снизила скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда впередиидущие машины начали тормозить.

Инспекторы ГИБДД отмечают, что совершившая наезд на пешеходов автоледи осталась на месте ДТП для установления всех обстоятельств и дачи показаний.